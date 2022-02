Post-App: Auch Salesforce kann nun Programmatic Printing

Die Deutsche Post erweitert ihr Programmatic-Printing-Angebot mit einer Integration in die Marketing-Automation-Lösung von Salesforce . Die "Print-Mailing Automation" App steht ab sofort Unternehmen im Cloud-Marktplatz AppExchange zur Verfügung. Kunden laden die App in ihre Suite herunter und können das Print-Mailing als weiteren Baustein in ihrer Kampagnen-Steuerung nutzen. Über die App greifen sie direkt auf die Print-Mailing Automation der Deutschen Post zu und versenden die Print-Mailings aus der Salesforce Marketing Cloud heraus. Weitere Abstimmungen mit Druckereien, Agenturen oder Einkauf sind nicht erforderlich: Die Deutsche Post übernimmt den vollständigen Druck- und Zustellprozess.Mit diesem Angebote durch eine Kooperation für Für immer mehr Werbetreibende wird die Marketing Automation die Schaltzentrale für die Planung und Aussteuerung ihrer Marketing-Maßnahmen. Doch bisher lassen sich über so genannte Marketing Automation Systeme (MAS) vor allem digitale Kanäle integrieren.Durch die Kooperation mit Salesforce erweitert die Deutsche Post ihre Präsenz im Markt der Marketing Automation Systeme (MAS) deutlich: Nach eigenen Angaben ist ihre Programmatic-Printing-Lösung nun bei 75 Prozent der relevanten Marketing Automation Systeme auch das klassische Print-Mailing integriert. So lassen sich physische Mailings nahtlos in die Steuerung der Customer Journey, den Kaufprozess, integrieren. Werbetreibende haben so die Möglichkeit, gezielt von den hohen Responsequoten des physischen Mailings zu profitieren und sie direkt in ihre Kampagnen zu integrieren.