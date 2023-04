Alibaba baut um: Sechs neue Geschäftsbereiche erhalten eigene CEOs

04.04.2023 Die Alibaba Group verpasst sich die größte Umstrukturierung ihrer Geschichte. Die neuen Tochtergesellschaften sollen über kurz oder lang an die Börse.

Daniel Zhang, CEO der Alibaba Group

Vorsitzender und CEO der Alibaba Group bleibt Daniel Zhang . Die Holding wird fortan in sechs unabhängig voneinander agierende Tochtergesellschaften aufgegliedert, mit dem Ziel die Marktkapitalisierung durch schlankere Strukturen und schnellere Entscheidungsprozesse zu erhöhen.Alibaba wurde 1999 von Jack Ma gegründet und stieg in der Folge zu einem der größten Internetkonzerne Asiens auf. Zu den Angeboten gehören ECommerce-Systeme wie Alibaba.com und Aliexpress.com , Finanzdienstleister wie Ant und Alipay , der Kartendienst amap.com sowie mehrere Cloud-Dienstleister. 2019 verließ Ma das Unternehmen und wurde von Daniel Zhang als CEO abgelöst. Sitz der Alibaba Group ist Hanghzou an der Westküste von China.

"Der Markt ist der beste Lackmustest", erklärte Zhang in einer E-Mail an die Mitarbeiter. "Jede Business Group kann eigenständig Finanzmittel beschaffen und an die Börse gehen." Seit der Bekanntgabe der Umstrukturierung ist der Kurs von Alibaba um gut 13 Prozent auf jetzt 92,55 Euro gestiegen.



Die sechs neuen Geschäftsbereiche im Überblick

Cloud Intelligence Group

Taobao Tmall Commerce Group

Local Services Group

Cainiao Smart Logistics

Global Digital Commerce Group

Digital Media and Entertainment Group

Trudy Dai : Taobao Tmall Commerce Group (Taobao, TMall)

: Taobao Tmall Commerce Group (Taobao, TMall) Yu Yongfu : The Local Services Group (Navigationsplattform Amap, Lieferdienst Ele.me)

: The Local Services Group (Navigationsplattform Amap, Lieferdienst Ele.me) Jiang Fan : The Global Digital Commerce Group (Lazada, AliExpress, Trendyol, Daraz, Alibaba.com)

: The Global Digital Commerce Group (Lazada, AliExpress, Trendyol, Daraz, Alibaba.com) Fan Luyuan : Digital Media and Entertainment Group (Video-Plattform Youku, Alibaba Pictures)

Zhang selbst führt zusätzlich zu der Holding auch die Cloud Intelligence Group als CEO und damit alle Cloud- und KI-Aktivitäten von Alibaba.Zu CEOs der anderen Tochterfirmen wurden ernannt (in Klammern die wichtigsten Produkte der einzelnen Business Groups):Ausgeschlossen von einem eigenen IPO ist die Taobao Tmall Commerce Group von Daniel Zhang. Die Gründung der neuen Geschäftsbereiche stellt den größten Umstruktierungsprozess in der 24-jährigen Geschichte von Alibaba dar.