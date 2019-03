Alibaba erweitert seinen B2C-Händlerservice im Westen

27.03.2019 a Tmall Global , der grenzübergreifende B2C-Marktplatz der Alibaba-Group , hat mit dem 'Tmall Overseas Fulfillment' und dem 'Centralized Import Procurement Program' zwei neue Dienste eingeführt. Sie sollen internationalen Marken bei ihrem Markteintritt in China helfen.

Bild: Tmall

Seit fast fünf Jahren ist Tmall Global mit einem Marktanteil von 32 Prozent Chinas größte grenzüberschreitende ECommerce-Plattform. Derzeit bietet Tmall Global Produkte von über 20.000 Marken aus 77 Ländern und Regionen auf dem chinesischen Markt an. Mit TOF ( Tmall Overseas Fulfillment ) können Marken, ihre Produkte im nächstgelegenen Fulfillment-Center von Tmall Global platzieren. Als Teil der TOF-Lösung gibt Alibaba Marken zudem Marketingberatung und Werkzeuge zur Steigerung ihrer Bekanntheit an die Hand. Derzeit ist TOF für Unternehmen aus den USA, Japan und Südkorea verfügbar und soll noch in diesem Jahr nach Europa expandieren.Eine weitere Dienstleistung ist das neue CIP (Centralized Import Procurement Program), das sechs Lagerhäuser auf der ganzen Welt nutzt, um Waren für alle Online- und Offline-Outlets innerhalb des Alibaba-Ökosystems zu beschaffen. Ähnlich wie TOF soll dieses Programm internationalen Marken die Chance bieten, um die 636 Millionen aktiven Nutzer auf den Plattformen von Alibaba zu erreichen.