Bild: Bytedance

E-Commerce

Wie Agenturen Chancen und Gefahren von TikTok Shop beurteilen

02.04.2025 - Am 31. März startete TikTok Shop in Deutschland. In den USA haben InfluencerInnen den Verkauf schon im ersten Betriebsjahr in Multi-Milliarden-Höhen getrieben. Welche Aussichten bestehen hierzulande? Wir haben bei denen nachgefragt, die sich seit Jahren auf die Ankunft von TikTok Shop vorbereiten: den Agenturen für Social Media- und Influencer-Marketing.