Otto testet Live-Shopping-Format

Während Live Shopping bisher vor allem in China verbreitet ist, greifen auch immer mehr E-Retailer aus DACH diesen Trend auf. Auch Versender Otto testet nun, in wieweit sich das Einkaufen via digitalem Livestream für seine KundInnen und Produkte eignet.Dazu stellt das Unternehmen zu festen Terminen 20-minütigen Videos im Hochformat auf Otto.de und in der Otto-App bereit. KundInnen werden mittels Push-Benachrichtigung über das anstehende Ereignis informiert. Während des Livestreams können ZuschauerInnen über einen Chat Fragen stellen. Die präsentierten Artikel werden unter dem Video über Produktkacheln eingebunden und können per Klick in den Warenkorb gelegt werden. Nach dem Livestream haben KundInnen dann die Möglichkeit, sich ihre Auswahl noch einmal anzuschauen und dann direkt zu bestellen.Bereits im Oktober lief die erste Live-Shopping-Show von Otto und bis Ende des Jahres sollen weitere folgen. "Mit der Otto Shopping Show bieten wir unseren KundInnen eine weitere Shopping-Inspiration direkt auf unserer Plattform",erklärt Merja Saranpää , Senior Projektleiterin bei Otto. "Die Testphase wird zeigen, welche Themen am besten funktionieren, zu welchen Zeiten wir unseren KundInnen mit den Shows besonders gut erreichen und vor allem: wie die neue Idee angenommen wird."Im ersten Testlauf Anfang Oktober sahen die KundInnen der Show im Schnitt sechs Minuten lang zu, was Otto als Erfolg wertet, den es zu halten gelte. Über 32.000 ZuschauerInnen verfolgten das Format live und im Nachgang. Die Show wurde gemeinsam mit der Agentur Oddity konzipiert und konzentrierte sich auf Artikel aus dem Home-&-Living-Bereich. Am 10. November ist um 19 Uhr eine zweite Show geplant, bei der der Fokus auf Ottos Eigenmarke Leonique liegen soll. Dabei führen die Moderatorin Jenny Augusta (u.a. bekannt aus den ProSieben -Formaten Red! oder Taff), und Interior-Influencerin Safa 20 Minuten lang durch ein ausgewähltes Produktsortiment, geben Tipps zum Einrichten und beantworten live Fragen der Zuschauenden.