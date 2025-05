Die Woche in Digital: Branchentrends im Überblick

Studien und Entwicklungen

30.05.2025 In den USA setzen schon recht viele Menschen KI zum Einkaufen ein. In Deutschland sinkt das Vertrauen in Nachrichten aus dem Internet - was vielen Menschen fehlt, ist ein ganzheitlicher Blick aufs Thema: Interaktiv-Trends und Branchen-Studien der Woche im Überblick.