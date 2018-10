Zalando setzt auf smarte Roboter für chaotische Lager

Onlinehändler Zalando testet derzeit, wie sich Robotik in der Logistik setzen lässt. Ende Februar 2018 hatte Zalando Anteile am Start-up Magazino erworben, das Roboter für die Intralogistik entwickelt. Seit einigen Wochen sind nun zwei von Magazino entwickelte Roboter mit dem Namen "Toru" bei Zalando in Erfurt im Praxistest. Bis Mai 2019 werden die Roboter in die Prozesse eingearbeitet und unterstützen in den Bereichen Stow (Einlagern) und Pick (Kommissionieren) von Ware.Im Gegensatz zu anderen Automatisierungstechnologien, bei denen nur ganze Ladungsträger wie Paletten oder Kisten bewegt werden können, verfügen die Toru-Roboter über eine Kameras und Bilderkennung und können einzelne Objekte erkennen, greifen und transportieren. Damit passen sie in das System der chaotischen Lagerhaltung, das in den Logistikzentren von Zalando Anwendung findet.