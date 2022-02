Studie Smartphone-Industrie: Die Luft ist raus, Innovationen fehlen

Drohende Umsatzeinbußen von insgesamt 134 Mrd. USD weltweit bis 2025

Konsolidierung: Vor allem Hersteller aus der 2. Reihe sind gefährdet

Chancen durch Innovationen: "5G-Killer-Feature" fehlt bisher (noch)

Ist 5G der erhoffte Booster für neue Rekordjagden in der Smartphone-Industrie? Eher nicht, so die Einschätzung der aktuellen Studie des Kreditversicherers Euler Hermes . Die Umsätze blieben die letzten Jahre mit einem Minus von sechs Prozent deutlich unter der Rekordmarke von 2016 zurück, und auch 5G allein dürfte nicht ausreichen, um an diese Erfolge anzuknüpfen. Der reifende Markt stellt die Smartphone-Industrie vor zunehmende Herausforderungen."Verbraucher sind in den letzten Jahren nachhaltiger geworden und halten inzwischen wesentlich länger an ihren Smartphones fest", sagt Milo Bogaerts , CEO von Euler Hermes in Deutschland, Österreich und der Schweiz. "Europäer tauschen ihre Geräte aktuell durchschnittlich nach rund 40 Monaten - das ist etwa ein Viertel länger als noch 2016. Die Erfahrungen in China zeigen zudem, dass die Nutzer 5G zwar schätzen, aber sich nicht darauf stürzen. Insofern wird 5G der Industrie sicherlich Schwung verleihen, aber keinen Höhenflug."In den USA tauschen Verbraucher ihre Smartphones aktuell nach rund 24 Monaten - aber auch hier hat sich die Nutzungsdauer der Geräte seit 2016 um 30 Prozent verlängert. 2020 sanken die Smartphone-Verkäufe auf den tiefsten Stand seit 2016. 2021 fand zwar eine leichte Erholung statt, allerdings war diese sehr enttäuschend im Vergleich zum pandemiebedingten Boom in anderen Verbraucherelektroniksparten wie etwa Computer oder Spielekonsolen."Die Austauschzyklen werden sich auch in den kommenden Jahren verlängern. Das bleibt nicht ohne Folgen für die Industrie", sagt Aurélien Duthoit , Branchenexperte bei Euler Hermes. "Bis 2025 sind dadurch weltweit kumulierte Umsätze von insgesamt 134 Milliarden US-Dollar in Gefahr. Allein im Jahr 2025 dürften die Umsatzeinbußen bei 36 Mrd. USD liegen. Insbesondere die Hersteller geraten dadurch unter Zugzwang und müssen sich an die neuen Gegebenheiten anpassen. Auch die Branchenkonsolidierung wird hier eine Rolle spielen, insbesondere in China und Vietnam."Neben der Konsolidierung sieht die Studie die Hausaufgaben der Smartphone-Hersteller insbesondere in der Innovation bei der Produktentwicklung sowie der Diversifizierung der Geschäftstätigkeit. Auch eine wesentlich stärkere Kreislaufproduktion gewinnt in Zukunft an Bedeutung."Die fünf großen Hersteller dominieren den Markt und machen rund 70 Prozent der weltweiten Smartphone-Verkäufe aus", sagt Duthoit. "Hunderte andere kämpfen um die verbleibenden 30 Prozent. Gefährdet sind daher eher Hersteller aus der zweiten Reihe, die auf Geräte im niedrigen bis mittleren Preissegment spezialisiert sind. Sie laufen Gefahr, dass sie im Preis-Kampf um Marktanteile unter die Räder kommen."Durch Innovationen könnte sich das Blatt aber auch schnell wenden - gerade bei 5G-fähigen Geräten: "Bisher fehlt die absolute 'Killer-Funktion' bei den 5G-Geräten", sagt Duthoit. "Das könnte die mangelnde Begeisterung der Verbraucher für 5G-Geräte erklären, zusammen mit der manchmal enttäuschenden mobilen Datengeschwindigkeit im Vergleich zu den theoretischen Kapazitäten. Im Umkehrschluss bedeutet das aber auch: Wer diese Killer-Funktion als erstes auf den Markt bringt, katapultiert sich mit einem Schlag ganz nach vorne. Gerade durch Innovationen gibt es auch große Chancen."