Wachstum deutscher InsurTechs flacht ab

Konsolidierung als Zeichen der Reife

Der deutsche Versicherungsmarkt lockte in der Vergangenheit viele Gründer an: Heute sind 134 InsurTechs aktiv. Dass der Markt aber nicht nur Gewinner hervorbringt, zeigt der InsurTech-Radar 2019 von Oliver Wyman und Policen Direkt . Von den insgesamt 183 Gründungen seit dem Jahr 2000 sind 49 wieder ausgeschieden oder haben sich anderen Geschäftsfeldern zugewandt. Die Zahl der Neugründungen und Marktaustritte hält sich seit einiger Zeit die Waage, die Gesamtanzahl der aktiven Start-Ups stagniert. "Die erste Welle läuft aus, ein Abflachen des anfänglichen Gründungsbooms ist klar zu erkennen", beobachtet Nikolai Dördrechter , InsurTech-Experte und Co-Autor der Studie. "Gründe dafür sind Insolvenzen, Verkäufe, sowie Pivotierungen von Start-Ups, die ihren Tätigkeitsschwerpunkt auf Aktivitäten außerhalb der Versicherungsbranche verlegen. Die Branche ist sehr viel reifer geworden."Die Entwicklung der InsurTechs zeigt, dass sich mittlerweile einige Start-ups heraus kristallisieren, deren Geschäftsmodelle überdurchschnittlich erfolgreich sind. Der Report zählt 20 dieser sogenannten Scale-ups. Ihr Erfolg liegt in der strategischen Kooperationen mit etablierten Versicherern, Vertriebsorganisationen und - zunehmend - anderen InsurTechs.Der Blick auf die Verteilung der InsurTechs entlang der Wertschöpfungskette zeigt, dass die Verteilung der drei Radar-Segmente "Angebot", "Vertrieb" und "Betrieb" sehr viel ausgewogener geworden ist. Die Schieflage hin zu einer übergroßen Anzahl an "Vertriebs"-Modellen hat sich weiter abgebaut. Der deutsche Markt rückt näher an eine international übliche Verteilung der Gründungen heran. Dies sehen die Autoren als ein weiteres Indiz für die zunehmende Reife der InsurTech-Branche.Eine große Welle an Markteintritten von InsurTechs aus anderen Ländern ließ sich auch bisher in Deutschland nicht feststellen. Mit dem Markteintritt von Lemonade - eines der bekanntesten internationalen InsurTechs - hat sich aber das erste namhafte und hoch finanzierte internationale InsurTech auf das deutsche Parkett gewagt. Erschwert werden internationale Strategien von der Marktstruktur, dem Wettbewerbsumfeld, den Kundenpräferenzen und nicht zuletzt der Sprache, heißt es in der Studie. Daher seien auch internationale Expansionen deutscher InsurTechs selten zu beobachten. "Mit wenigen Ausnahmen konzentrieren sich die deutschen InsurTechs bislang noch auf ihren Heimatmarkt. Allerdings sind aktuell einige Schwergewichte dabei, das Problem anzugehen und sich auf internationalen Expansionskurs zu begeben. Nicht allen wird es gelingen", sagt Kottmann. In einem Punkt ist die Internationalisierung jedoch in vollem Gange: Wachstumstreiber bei den deutschen InsurTechs sind mehr und mehr große Finanzierungsrunden von ausländischen Kapitalgebern.