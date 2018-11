Insurance: Potenzial zur Digitalisierung des Versicherungsgeschäftes ist da

Das sind Ergebnisse der Studie 'Digitale Versicherung 2018', für die im Auftrag des Softwareherstellers Adcubum mehr als 1.000 Bundesbürger bevölkerungsrepräsentativ befragt wurden.Die Bereitschaft der Bevölkerung, online mit ein paar Klicks eine komplette Versicherung abzuschließen, ist also merkbar da, wie aus der Adcubum-Studie hervorgeht. 57 Prozent der Befragten gaben in der Erhebung an, sie könnten sich den vollständigen Abschluss einer Versicherung im Web vorstellen. Genannt wurden dabei vor allem Kfz-, Hausrat- und Haftpflichtversicherungen. 18 Prozent schlossen einen solchen Abschluss für sich kategorisch aus. Auffällig ist an den Ergebnissen, dass die Zahlen im Vergleich zum Vorjahr nahezu konstant geblieben sind. Vor zwölf Monaten signalisierten bereits 56 Prozent ihre Offenheit für Online-Abschlüsse.