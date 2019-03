Studie zu Visual Search: Google bester Anbieter, Amazon abgeschlagen

Zugriff auf das Marktzahlenarchiv Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. mehr erfahren

Chancen hat Visual Search vor allem in den Branchen, in denen optische Komponenten der Produkte entscheidend sind. Doch neue Technologien werden nur dann erfolgreich, wenn sie dem Nutzer einen echten Mehrwert bieten und von ihm akzeptiert werden. Deshalb hat die Unternehmensberatung Elaboratum eine Studie zur Akzeptanz von Visual Search durchgeführt. Mehr als 600 Nutzer haben insgesamt 3.600 echte Use-Cases von sechs führenden Visual Search-Anbietern aus der Fashion-Branche bewertet. Die wichtigsten Ergebnisse aus der Studie:Für 67 Prozent der Nutzer liegt der große Vorteil der Visual Search darin, dass es einfacher ist, Bilder abgleichen zu lassen, als Suchanfragen über Text oder Sprache zu beschreiben. Rund 50 Prozent der Befragten erwarten von der Visual Search genauere Suchergebnisse als über text- oder sprachbasierte Suchen.Die verschiedenen Anbieter nutzen unterschiedliche Technologien. Mit 62 Prozent positiven Ergebnissen im Gesamteindruck belegt Google den ersten Platz, dicht gefolgt von ASOS (Technologie: viSenze) mit 61 Prozent und Zalando (Technologie: cortexica) mit 57 Prozent. Pinterest besetzt als solider Allrounder den vierten Platz. Überraschenderweise landet der E-Commerce-Riese Amazon mit lediglich 42 Prozent positiver Bewertungen abgeschlagen auf dem vorletzten Platz.Wer vor der Untersuchung bereits Erfahrungen mit Visual Search gemacht hat, bewertet die Ergebnisse insgesamt deutlich positiver als Personen, die Visual Search in der Befragung zum ersten Mal genutzt haben. Wurde Visual Search davor bereits angewendet, steigen die positiven Bewertungen von 52 Prozent auf beachtliche 68 Prozent an. Über alle Anbieter hinweg bewerten Männer die Suchergebnisse um 14 Prozent positiver als Frauen.Auffällig ist der Unterschied insbesondere beim Gesamtsieger Google. Männer gaben in rund 86 Prozent der Fälle an, ein passendes Produkt unter den Top-4-Suchergebnissen ausgespielt zu bekommen, wohingegen es bei Frauen lediglich 62 Prozent waren. "Frauen scheinen allgemein deutlich kritischer in der Bewertung der Suchergebnisse zu sein", hält Studienautor Maximilian Kirschbauer fest. Er stellt jedoch auch die positiven Einflüsse auf die Bewertung, aber ebenso die hohe Erwartungshaltung, heraus: "Wie die Studienergebnisse zeigen, sind Nutzer mit hoher Internet-Affinität, Smartphone-Power-User und die Zielgruppe der unter 20-Jährigen von der Visual Search-Technologie besonders begeistert. Grundsätzlich sind die Ansprüche der breiten Masse an Visual Search jedoch hoch, so dass sich die Technologie auf lange Sicht noch verbessern muss, um eine nachhaltige Daseinsberechtigung im Markt zu manifestieren."Die Einführung neuer Technologien kostet Geld und Zeit. Deshalb sollte sie sich idealerweise erfolgreich auf das Geschäft auswirken. Elaboratum gibt 4 Tipps, wie die Einführung gelingen kann: