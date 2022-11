Gegen Hass und Hetze: Chatbot H.A.N.S. meldet diskriminierende Songs auf Spotify

Diskriminierende Titel aus der Spotify-App über WhatsApp melden

Bild: Laut gegen Nazis So funktioniert der Chatbot H.A.N.S.

Anfang des Jahres trickste der Verein 'Laut gegen Nazis' aufmerksamkeitsstark mit der trojanischen Fake-Band "Hetzjaeger" Streaming-Algorithmen aus und wies damit auf ein bisher unterschätztes Problem hin: Auf Streaming-Plattformen wie Spotify und Co. können diskriminierende Inhalte tagtäglich von Millionen NutzerInnen gestreamt und auch geteilt werden. Der Vorwurf: Faschistische, rassistische, sexistische und andere diskriminierende Aussagen in Songtexten werden toleriert und durch den Algorithmus sogar noch weiter verbreitet. Dabei könne gerade Musik den Weg in die rechte Szene ebnen. "Hitler hat über 400 Playlists auf Spotify. Songs, die dazu aufrufen, Schwule zu ertränken oder zu verbrennen, erhalten mehr als 330.000 Streams. Das ist beschämend", sagt Jörn Menge , Gründer und Vorsitzender von 'Laut gegen Nazis e. V.'.Die Kampagne "Hetzjaeger", gemeinsam entwickelt mit der Hamburger Agentur Philipp und Keuntje und FischerAppelt , sammelte viele Kreativpreise ein und wurde auch beim internationalen Werbefestival in Cannes geehrt. Die Streaming-Anbieter jedoch blieben untätig und verweigerten selbst den Dialog, wie Jörn Menge und Nicolas Klein , Creative Director von Philipp und Keuntje, im Interview mit dem iBusiness-Schwestertitel ONEtoONE beklagen . Bis heute bestehe auf Spotify lediglich die Möglichkeit, problematische Profilbilder, Merch oder Beschreibungen zu melden, nicht aber menschenfeindliche Songs oder Podcasts.'Laut gegen Nazis' wird deshalb nun selbst aktiv und veröffentlicht mit "H.A.N.S.", dem "Hateful Audio Notification Service", einen Whatsapp-Chatbot, mit dem NutzerInnen die Möglichkeit bekommen, problematische Inhalte bei Spotify zu melden.Wer einen verdächtigen Inhalt entdeckt, kann diesen direkt aus der Spotify-App mit der WhatsApp Nummer +49 1525 94 60 767 teilen. Über den Chat sammelt H.A.N.S. alle nötigen Informationen zu den problematischen Inhalten und formuliert daraus automatisch eine Nachricht an Spotify. Nach einer formellen Prüfung wird der Inhalt direkt per E-Mail und Tweet an Spotify gemeldet. "Es sollte zwar weder unsere, noch die Aufgabe der Userinnen und User sein, aber durch das Nichtstun der Streaming-Dienste sind wir gezwungen, etwas gegen die Verbreitung dieser Inhalte zu unternehmen", erklärt Jörn Menge.



Mit der Chatbot-Kampagne fordert 'Laut gegen Nazis' Streaming-Anbieter auf, konsequenter gegen diskriminierende Inhalte auf ihren Plattformen vorzugehen. "Die Plattformen ziehen sich bei dem Thema aus der Verantwortung und weigern sich, den von ihnen angebotenen Content inhaltlich zu prüfen", kritisiert Menge. So verbreiteten sie weiterhin faschistische, sexistische und andere diskriminierende Inhalte. "Natürlich fordern wir keine Zensur und wissen, wie wichtig Kunstfreiheit für unsere demokratische Gesellschaft ist. Jedoch darf die Kunstfreiheit nicht als Ausrede missbraucht werden, wenn Menschen verletzt werden. Die Streaming-Dienste müssen kontrollieren, was sie auf ihren Plattformen anbieten."





Negativer Jahresrückblick mit dem Hashtag #2022flagged

Bild: Laut gegen Nazis Eine Social-Media-Kampagne stellt den Chatbot vor und sensibilisiert für das Problem. .

Der Zeitpunkt der Veröffentlichung ist bewusst gewählt, denn zum Jahresende erhält Spotify durch seinen Jahresrückblick viel Aufmerksamkeit in den sozialen Netzwerken. Mit einer eigenen Social-Media-Kampagne will 'Laut gegen Nazis' die NutzerInnen deshalb bereits einen Monat zuvor für diskriminierende Inhalte auf der Plattform sensibilisieren. Wer solche Inhalte bemerkt, kann diese unter dem Hashtag #2022flagged teilen und so für die Community und die Streaming-Dienste sichtbar machen. "Unter #2022flagged präsentieren wir den negativen Jahresrückblick 2022 und alle können mitmachen", sagt Menge. Zum Start der Kampagne sind auch prominente Unterstützer wie Sebastian Krumbiegel , Sänger der Band Die Prinzen, dabei.Der Chatbot ist ein Gemeinschaftsprojekt von 'Laut gegen Nazis' und dem virtuellen Co-Working-Tool Cake, die sich um die technische Umsetzung gekümmert haben. Die Idee zur Aktion kommt erneut von den Agenturen Philipp und Keuntje und FischerAppelt. Alle Beteiligten arbeiten pro bono für dieses Projekt.