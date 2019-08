Analysiert: So sehen die Besitzer von Kryptowährungen aus

01.08.2019 Jung, gebildet , männlich - bei langsam wachsender Diversität: So sehen die Menschen aus, die in Kryptowährungen investieren, hat eine Studie herausgefunden.

Halter von Kryptowährungen sind tendenziell junge hochgebildete Männer die an europäischen Finanzzentren in den Bereichen IT, Technik oder Finanzen arbeiten.

Dieser Stereotyp wird durch wachsende Vielfalt in Frage gestellt. 1 von 5 Haltern von Kryptowährungen sind Frauen, und 40 Prozent sind über 35 Jahre.

Europäische Halter von Kryptowährungen verfügen über technisches Wissen, ein höheres verfügbares Einkommen und neigen zu Risikobereitschaft und Glücksspiel.

Sie verfolgen Neuerungen und haben ein starkes Gespür für wirtschaftliche Eigenständigkeit.

Das österreichische Fintech Bitpanda hat in Zusammenarbeit mit GlobalWebIndex eine Studie europäischer Halter von Kryptowährungen in 17 europäischen Ländern erstellt. Das Ziel des Berichts war es, aus einer Vielzahl von Datenpunkten ein ganzheitliches Bild der europäischen Investoren in Kryptowährung zu zeichnen und zu erfahren, was sie von Durchschnittsanlegern unterscheidet.Der Bericht bestätigt, dass Halter von Kryptowährungen in der Regel eher Risiken eingehen, die neuesten technologischen Produkte schätzen und versuchen, ihre Privatsphäre zu schützen. Aber während die meisten Halter von Kryptowährungen männlich sind, ist jeder fünfte Halter von Kryptowährungen weiblich - das stellt andere Umfragen, die sagen, dass die Geschlechterverteilungen zu mehr als 90 Prozent von Männern dominiert wird, in Frage.