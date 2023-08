Digitalisierung in Unternehmen verliert an Schwung

Spitzenreiter in diesem Bereich sind nach Angaben des Instituts für Mittelstandsforschung (IfM) Bonn europaweit die KMU in Schweden (36 Prozent), Dänemark (35 Prozent) und Irland (35 Prozent). Unter den Großunternehmen hierzulande sank der Anteil im Vergleich zu 2021 sogar um 2 Prozentpunkte auf 36 Prozent. Damit liegt er nun unter dem EU-Durchschnitt (39 Prozent). Zum Vergleich: In Schweden liegt der Anteil der Großunternehmen, die mindestens 1 Prozent ihres Umsatzes mit Online-Verkäufen erwirtschaften, bei 64 Prozent, in Dänemark bei 63 Prozent und in Belgien bei 56 Prozent.Mehr als jedes dritte kleine und mittlere Unternehmen (37 Prozent) in Deutschland bescheinigt sich dennoch eine "sehr hohe" und "hohe" digitale Intensität. EU-weit geben dies lediglich 31 Prozent der KMU an. Dagegen unterscheiden sich die Großunternehmen (hoch bis sehr hoch: 86 Prozent) in Deutschland kaum in ihrer digitalen Intensität von ihren Pendants in der EU (84 Prozent).Passend zu ihrer deutlich höheren digitalen Intensität sind in den Großunternehmen mehr Fachkräfte der Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) beschäftigt als in den kleinen und mittleren Unternehmen. Dies gilt sowohl für Deutschland als auch EU-weit. Allerdings zeigen sich unter den KMU hierzulande Größenunterschiede: Während knapp jedes zweite mittelgroße Unternehmen (47 Prozent) in Deutschland Fachkräfte mit IKT-Kompetenzen beschäftigt, sind es unter den kleinen Unternehmen lediglich 15 Prozent.Mit einem Anteil von 26 Prozent bildeten jedoch in 2022 mehr KMU in Deutschland ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Informations- und Kommunikationstechnologie weiter als die KMU im EU-Durchschnitt (21 Prozent). Insgesamt bleibt das IKT-Fortbildungsengagement der KMU jedoch weiterhin hinter dem der Großunternehmen zurück.