Twitter mit neuem Abo-Modell 

01.03.2021 Der Social-Media-Dienst Twitter will eine Bezahl-Abo-Funktion namens "Super Follows" einführen, um es Nutzern zu ermöglichen, mit exklusiven Inhalten Geld zu verdienen.

Als Beispiele für mögliche Exklusivinhalte nannte Twitter Newsletter, Videos, limitierte Angebote und Rabattaktionen. Wann genau die neue Funktion eingeführt wird, ist nicht bekannt.Die neue Funktion eröffnet aber nicht nur den Nutzern, sondern auch Twitter selbst eine neue Einnahmequelle. Denn auch wenn nicht bekannt wurde, wie viel das Unternehmen von den gezahlten Beträgen selbst einbehalten will, so ist doch klar, dass Twitter seinen Anteil einfordern wird.Neben der "Super Follows"-Funktion will Twitter seinen Nutzern in Zukunft anbieten, sich in sogenannten Community-Gruppen zusammenzutun, um sich über ihre Interessen auszutauschen.In den vergangenen Monaten hat Twitter bereits eine Audiochatfunktion unter dem Namen "Spaces" eingeführt, welche der Funktion der App Clubhouse ähnelt. Von allein verschwindende Nachrichten mit dem Namen "Fleets" gehörten ebenfalls zu den jüngsten Neuerungen.