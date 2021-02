Banken verbessern ihre Social-Media-Performance 

Zugriff auf das Marktzahlenarchiv Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. mehr erfahren

Die 'Studie Social Media-Performance Banken 2021' von Research Tools gibt Einblick in Fans & Follower, Postings & Videos sowie Interaktionen der Nutzer in den Social Media. Von den 100 untersuchten Banken und Finanzdienstleistern nutzen 92 Prozent YouTube . Bei Facebook und Twitter sind 85 beziehungsweise 81 Prozent präsent. Im Vergleich zeigt Instagram Nachholbedarf: erst 72 Prozent der Institute setzen bisher auf diese aufstrebende Plattform.Im aktuell untersuchten Zwölf-Monats-Zeitraum hatten die Banken und Finanzdienstleister auf Instagram im Schnitt knapp 5.000 Abonnenten. In dieser Dimension ist die Direktbank N26 führend mit über 100.000 Abonnenten. Was hingegen die Anzahl an Beiträgen betrifft, so liegen die Sparkassen in Frankfurt, München und Wiesbaden vorn. Auf sie kommen jeweils grob 400 bis 500 Posts. Damit übertreffen sie den Durchschnittswert um ein Mehrfaches. Ob mit den Beiträgen der Nerv der User getroffen wurde, zeigt unter anderem das Ausmaß an Interaktionen. Hier generieren die GLS und die Volksbank Mittelhessen auf Instagram die höchste Anzahl an Reaktionen, Kommentaren & Shares und liegen weit über den durchschnittlichen rund 11.000 Interaktionen.Neben der inhaltlichen Analyse der Kommentare bietet sich die Entwicklung der Follower-Zahl als Erfolgsmesser. So konnten sieben der 100 analysierten Banken und Finanzdienstleister ihre Abonnentenzahl auf Instagram innerhalb von zwölf Monaten mehr als verdoppeln. Dazu zählen Comdirect sowie je eine Sparkasse und Volksbank.