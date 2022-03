Corona-Pandemie beschleunigt auch Smart-Home-Vernetzung

Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. Werden Sie Premium-Mitglied, um dieses Chart und viele tausend weitere abzurufen. Jetzt Mitglied werden

Der Umsatz im Segment Smart-Home-Hardware wird etwa 7,77 Milliarden Euro im Jahr 2022 betragen. Es wird erwartet, dass der Umsatz eine jährliche Wachstumsrate von 6,43 Prozent aufweist (CAGR 2022-2027), was zu einem prognostizierten Marktvolumen von 10,61 Milliarden Euro im Jahr 2027 führt. Im globalen Vergleich wird der größte Teil des Umsatzes in China erwartet.Der Bereich Smart Home ist ein schnell wachsender Markt, der den Statista -Analysten zufolge von der B2C-Nachfrage getrieben wird. Das Zuhause ist im Zuge der Covid-Pandemie noch mehr zum zentralen Mittelpunkt des Lebens geworden. Immer mehr Menschen wollen ihr Heim digitalisieren, mit Sprachsteuerung ausstatten oder zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen treffen; alles unter Einsatz von IoT-Technologien. Dies hat den Smart-Home-Markt vor starken Umsatzrückgängen in Zeiten des wirtschaftlichen Abschwungs im Jahr 2020 geschützt. Daher ist der Covid-Effekt auf die Marktgröße nicht so prägend wie in anderen Märkten.