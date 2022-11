OMR vervierfacht die Preise

70.000 Menschen drängten sich im vergangenen Mai in den Hamburger Messehallen. Das soll 2023 entspannter werden. Gleichzeitig wollen die Organisatoren den Lauf, den sie seit Jahren haben, endlich richtig monetarisieren. Statt 99 Euro kostet das Ticket des OMR-Festival am 9. und 10. Mai 2023 jetzt einheitlich 399 Euro . Offiziell begründet wird der Preis mit einer Vereinfachung: "Es gibt keine exklusiven Hallen mehr, keinen Prio-Einlass und zwei Tage Konferenzprogramm für alle." Außerdem würden alle Ticket-Kaufende "in Zukunft eine Masterclass garantiert" bekommen. Masterclass ist das Leadgenerierungtool für Unternehmen.Zur Entschuldigung heißt es, man gehe "diesen Schritt nicht, um Gewinne zu maximieren", sondern "den Kostenanstieg zu verarbeiten". Tatsächlich ist Messebau und Bühnentechnik sowie Veranstaltungs-Ausstattung durch den Corona-Schwund dieser Branchen in der Nach-Corona-Zeit sehr viel teurer geworden - worunter alle Messeveranstalter leiden.