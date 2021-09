Agenturen: The Change of the Deal 

03.09.2021 Warum Zoom in der Agenturszene funktioniert wie eine invertierte AR-Brille und weshalb sich Agenturen jetzt ändern müssen. Warum die Modeindustrie darbt und der Lebensmittelhandel boomt - aber die eine Aussage nicht so schlimm und die andere nicht so gut ist, wie sie klingt. Unser Wochenrückblick auf iBusiness.

Der Deal ändert sich

Eine Gewinner- und eine Verliererbranche der Pandemie

"Du verkaufst mir Deine Seele und bekommst dafür Reichtum, Glück und unbegrenzt Sex."Du arbeitest die kommenden Jahre, bis Deine Schwarte kracht ("Nur 40 Stunden die Woche? Halbtagsjob, oder was?"). Dafür bekommst Du schon nach einem Jahr ein Praktikantengehalt oberhalb des Hartz-IV-Satzes, einen Tischfußball in der Agentur, regelmäßig ab 22 Uhr Pizza an den Arbeitsplatz und einmal im Jahr einen Agentur-Freeclimbing-Event in den französischen Alpen. Aber nach drei Jahren machen wir Dich zum Senior und dann darfst Du mit den angesagtesten Marken an den coolsten Locations arbeiten. Und die Awards ! Und die Events ! Und die fernen Metropolen auf Agenturkosten!Alles bleibt gleich. Nur statt Tischfußball darfst Du Zoom-Spiele spielen, die Pizza kaufst Du Dir selber und statt dem Freeclimbing-Event machen wir digitales Schrottwichteln. Awards und -beteiligungen sind abgesagt und das höchste der Eventgefühle ist die Dmexco@home (nichts gegen die Dmexco, aber Sie wissen, was ich meine). Und wegen dem Sex: Kennst Du Youporn Leere Innenstädte, unverkaufte Ware, volle Lager: Die Modebranche ist großer Einzelhandelsverlierer der Pandemie. Umgekehrt geht der Onlinehandel mit Lebensmitteln aktuell durch die Decke.Doch der erste Blick trübt oft, wie meine Kollegin Susan Rönisch in ihren beiden tiefgehenden Analysen der beiden ECommerce-Märkte herausarbeiten konnte: Obwohl der Modehandel stark gebeutelt wurde und ohnehin seit Jahren mit strukturellen Problemen zu kämpfen hat, blühte der Fashion-Commerce in den vergangenen anderthalb Jahren. Und der E-Commerce mit Nahrungsmitteln, so ihre Analyse bleibt trotz Wachstum ein Nischenmarkt - auch langfristig.