ECommerce-Prognose Modebranche 2025: Schwer angeschlagen 

Die Pandemie hat die Bekleidungsbranche mit voller Wucht getroffen. Nachdem die Textil- und Bekleidungshändler 2019 überraschend ein Umsatzplus von 1,5 Prozent eingefahren hatten, hat das Geschäftsjahr 2020 für tiefrote Zahlen gesorgt. Laut Daten und Hochrechnungen des Handelsverband Textil (BTE) hat das Coronajahr für einen Einbruch beim Gesamtumsatz um 7,6 Prozent gesorgt. Das Marktvolumen von Textilien und Bekleidung im Einzelhandel in Deutschland 2020 fiel auf 61 Milliarden Euro und lag damit auf dem Niveau von 2014/2015.Während 2020 für den stationären Modehandel kein gutes Jahr war, hat sich der Onlinehandel im Bereich Fashion prächtig entwickelt: Er wächst munter weiter und konnte gegenüber den vergangenen Jahren erneut zweistellig wachsen. Den Zahlen des Bundesverband E-Commerce und Versandhandel e.V zufolge ist die Kategorie 'Bekleidung inklusive Schuhe' in 2020 um 13,2 Prozent gewachsen, was einem Online-Umsatz von knapp 21,2 Milliarden Euro (2018: 18,7 Milliarden Euro) entspricht. Der ECommerce-Anteil am Modehandel steigt damit auf 34,7 Prozent. Damit ist und bleibt der Onlinehandel mit Bekleidung und Textilien das umsatzstärkste Segment im deutschen E-Commerce. Die Online-Umsätze aus dem Bereich Bekleidung/Textilien machen stets den Mammutanteil im gesamten deutschen Onlinehandel aus.Etwas niedriger als der BEVH setzt der Handelsverband Textil den Onlineanteil an der Gesamtbranche Mode an. Er weist den Onlinehandel zwar nicht separat aus, aber vermeldet, dass der