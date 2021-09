Diskriminierung bei Online-Bewerbungen: Vorwürfe gegen LinkedIn 

Bild: Geralt / Pixabay .com

Solche sogenannten, menschlichen Vorurteilen vergleichbaren 'Biases' hatte iBusiness in seiner Analyse Wie Vorurteile Algorithmen verfälschen analysiert: Bei Linkedin soll der algorithmen-getriebene Jobservice 'Recruiter' automatisch Bewerber als ungeeignet einstufen, wenn sie sich für einen Job in einem anderen EU-Land bewerben. Hier wäre dann Ausländer ein KO-Kriterium, wie der Dienst Algorithmwatch herausgefunden haben will.Die Bewerbung ausländischer Kräfte auf eine Anzeige im EU-Ausland werde automatisiert in eine Art Spam-Ordner geschoben, ohne dass Bewerber und Unternehmen davon erfahren. Die Funktion müsse explizit ausgeschaltet werdenLinkedin hat auf eine Bitte um Stellungnahme zu den Vorwürfen nicht reagiert, schreibt Heise auf seiner Webseite.