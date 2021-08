Handelskommunikation: Media Central übernimmt Offerista 

Mit einem Team von mehr als 130 Mitarbeitern und acht Standorten in Europa wird die Offerista Group , Spezialist für digitales Handelsmarketing, nun Teil der Unternehmensgruppe von Media Central , Full-Service-Mediaagentur und Spezialist für unadressierte Haushaltswerbung.Gemeinsam wollen die Partner ihr Angebot für haptische und digitale Werbelösungen für den Handel ausbauen, um diese künftig noch besser aus einer Hand liefern zu können. Ihre Kunden sollen durch den Einsatz crossmedialer Strategien von einer noch größeren Gesamtreichweite profitieren können. Die beiden Handelsmarketing-Spezialisten kooperieren bereits seit 2019, als Reaktion auf eine steigende Nachfrage nach einer stärkeren Verzahnung von haptischen und digitalen Lösungen in diesem Bereich.Die Media Central Unternehmensgruppe wurde 1997 in Mönchengladbach gegründet und hat inzwischen Dependancen in Prag und Warschau. Ihr Schwerpunkt liegt auf haptischer Angebotskommunikation. Im Bereich unadressierter Haushaltswerbung - basierend auf Geomarketing - ist sie nach eigenen Angaben marktführend. Zum Service gehören außerdem Werbelösungen in den Bereichen Out-of-Home, Radio und digitale Medien. Zu den Kunden zählen rund 100 Unternehmen aller Branchen, insbesondere aus dem Lebensmitteleinzelhandel. Media Central beschäftigt heute knapp 300 Mitarbeiter. Geschäftsführer sind Stefan Hamacher und Ingo Wienand Die Offerista Group GmbH wurde 2008 gegründet und hat sich als Shopper-Marketing-Network auf die Bereitstellung individueller, digitaler Lösungen für standortbasiertes Angebots- und Filialmarketing spezialisiert. Das Unternehmen berät rund 1.600 internationale Handels- und Herstellermarken. Geschäftsführer sind Tobias Bräuer und Benjamin Thym . Offerista gehört zu den drei Initiatoren der 2021 ins Leben gerufenen 'Initiative Digitale Handelskommunikation' (kurz IDH). Ziel der Gattungsinitiative ist es, das Thema digitale Handelskommunikation als zukunftsweisenden Industriezweig breiter in die öffentliche Wahrnehmung zu bringen.