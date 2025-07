Fork Unstable Media mit neuer Führung: Dirk Lanio wird Geschäftsführer

Fokus auf digitale Transformation und datengetriebene Kommunikation

Die Digitalagentur Fork Unstable Media , ein Teil der FischerAppelt Gruppe , hat zum 1. Juli 2025 einen neuen Geschäftsführer: Dirk Lanio übernimmt die operative Leitung von Dominik Exposito , der die Agentur nach vier Jahren verlässt. Gemeinsam mit dem bisherigen Geschäftsführer Roman Hilmer soll Lanio die Weiterentwicklung der Agentur vorantreiben.Dirk Lanio bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung in leitenden Positionen der digitalen Kommunikationsbranche mit. Zuletzt war er Managing Director bei Syzygy Performance Marketing . Er gilt als ausgewiesener Experte für digitales Marketing, UX/UI, E-Commerce und Performance-Kampagnen. In seiner Karriere hat er Marken positioniert, digitale Geschäftsmodelle aufgebaut und Unternehmen bei der strategischen Neuausrichtung begleitet.Sein erklärtes Ziel ist es, Fork als führende Digital-Kreativagentur weiterzuentwickeln. "Fork steht für kreative Exzellenz und technologische Tiefe - beides essenziell für moderne Markenführung", so Lanio. "Gemeinsam mit dem Team möchte ich Fork zukunftsfähig aufstellen und digitale Kommunikationslösungen mit Wirkung schaffen."Dominik Exposito hatte die Agentur seit 2021 geleitet und in dieser Zeit wichtige Impulse für Struktur, Kreativarbeit und Positionierung gesetzt. Bernhard Fischer-Appelt , Vorstand der Gruppe, dankte ihm für sein Engagement und betonte: "Mit Dirk Lanio gewinnen wir einen Experten, der Forks Profil weiter schärfen und die digitale Transformation unserer KundInnen entscheidend mitgestalten wird."Fork Unstable Media betreut KundInnen aus unterschiedlichsten Branchen - von Industrie bis Entertainment - mit Schwerpunkten in digitaler Markenführung, UX, Content, Entwicklung und Kampagnen.