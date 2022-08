Marken müssen auf Tiktok unterhalten

In einer Studie hat die Social-Marketing-Software Dash Hudson die von NielsenIQ zur Verfügung gestellten Daten genutzt, um die Top-Schönheitsmarken auf TikTok zu bewerten und zu vergleichen, wie diejenigen mit einem hohen Unterhaltungswert in den ersten sechs Monaten nach ihrem Beitritt zu TikTok abgeschnitten haben. Der Entertainment Score - eine patentierte Technologie von Dash Hudson - berechnet auf wissenschaftliche Weise, wie gut ein TikTok das Publikum einer Marke unterhält. Mit diesem Tool sollen sich Vermarkter nicht mehr auf grundlegende Metriken wie Likes und Views stützen müssen, um herauszufinden, welche Arten von Videoinhalten bei ihrem Publikum am besten ankommen.Die Studie hat eine signifikante Korrelation zwischen unterhaltungsbasierten Inhalten auf TikTok und Omnichannel-Verkaufswachstum gezeigt. Demnach wachsen Marken, die Unterhaltung als Content-Strategie nutzen, um 34 Prozent schneller als diejenigen, die die Plattform mit einer traditionellen Marketing-Mentalität angehen. Insbesondere Beauty-Marken mit einem Entertainment-Score von 5 oder höher wuchsen in den ersten sechs Monaten nach ihrem Beitritt zu TikTok um durchschnittlich 51 Prozent. Umgekehrt wuchsen Marken mit einem Entertainment Score unter 5 im Durchschnitt nur um 17 Prozent.