Arbeitnehmer fühlen sich im Homeoffice finanziell alleingelassen 

15.01.2021 Schon jetzt klagen zwei Drittel der Befragten über gesundheitliche Probleme im Homeoffice und haben daher bereits auch auf eigene Kosten in ergonomische Bürostühle oder höhenverstellbare Schreibtische investiert.

Etwa je ein Drittel hoffen auf finanzielle Unterstützung für Mehrausgaben im Homeoffice vom Arbeitgeber und vom Staat.

(chart: Aeris)

Laut einer aktuellen Studie des Büromöbel-Herstellers Aeris erwarten mehr als ein Drittel der Arbeitnehmer, die ganz oder teilweise in den eigenen vier Wänden arbeiten, dass sich sowohl ihr Arbeitgeber als auch der Staat stärker an den Kosten für einen Homeoffice-Arbeitsplatz beteiligen.Für die Homeoffice-Studie hat Aeris 2.000 Arbeitnehmer in Deutschland, Österreich und der Schweiz befragt.