Fehlkäufe: Das 9-Milliarden-Euro-Problem

Fehlkäufe werden allerdings seltener mit steigender Lebenserfahrung. Während 95 Prozent der Erwachsenen zwischen 18 und 29 Jahren angeben, in den vergangenen

zwölf Monaten mindestens einen Fehlkauf getätigt zu haben, geht der Anteil bei Personen zwischen 60 und 74 Jahren auf 82 Prozent zurück. Noch aussagekräftiger ist der Rückgang bei der Höhe der Ausgaben. So geben Best-Ager an, in den vergangenen zwölf Monaten 45 Euro für Fehlkäufe ausgegeben zu haben. Die 18-29-jährigen haben im selben Zeitraum nach eigenen Angaben mit 368 Euro etwa achtmal mehr für Dinge bezahlt, die sie im Nachgang als F

Anmelden und für 199.0000 € lesen. Sie können diesen Artikel als iBusiness-Mitglied für 199.0000 € abrufen. Sie müssen sich hierzu nur anmelden. Kostenlos Registrieren Anmelden/Login