Serviceplan holt Jan-Philipp Jahn zurück - und macht ihn zum Deutschland-Chef

Top-Personalie

Für Jan-Philipp Jahn ist es eine Rückkehr an vertraute Wirkungsstätte. Er war ab 2006 schon einmal für die Serviceplan Group tätig - unter anderem als Managing Director von Serviceplan China sowie als General Manager von Serviceplan Middle East in Dubai. 2019 wechselte er als Chief Executive Officer zu GREY Germany . 2022 ging es zu McCann , wo er vom operativen CEO der Marken McCann und Craft zum CEO der McCann Worldgroup Deutschland aufstieg. Seit 2021 ist er im Vorstand des Branchenverbands GWA tätig.Florian Haller, CEO Serviceplan Group: "Wir freuen uns unglaublich, dass Jan-Philipp zur Serviceplan Group zurückkehrt. Ich schätze an ihm seine sympathische Führungsmentalität und sein enormes Verständnis für Kunden und ihre Bedürfnisse. Mit seiner ausgeprägten Freude an Innovation ergänzt er in der Rolle des CEO Serviceplan Germany perfekt unser ÜberCreative-Mindset."Markus Noder, Geschäftsführer Serviceplan International, ergänzt: "Mit Jan-Philipp und Till Diestel bilden wir für Serviceplan eine starke, moderne Führungsspitze im immens wichtigen deutschen Markt. Neben dieser deutschen Präsenz liegt mein Augenmerk auf den internationalen Märkten der Serviceplan Group. Denn international haben wir viel vor und mein Ziel und Fokus ist, zusammen mit unseren großartigen Partnern in den Märkten unser globales Wachstum als unabhängige Agenturgruppe weiter erfolgreich auszubauen.".Jan-Philipp Jahn freut sich auf seine neue Aufgabe: "Die Marke Serviceplan ist super aufgestellt und mich reizt die starke unternehmerisch und inhaltlich inspirierte Umgebung, die es ermöglicht, wegweisende Antworten für Marken in schwieriger werdenden Marktumfeldern zu finden. Außerdem freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit den neuen KollegInnen: Auf neue Gesichter, die ich jetzt kennenlerne und natürlich auf alte Weggefährten, besonders auf Florian Haller, Markus Noder, Alex Schill und Till Diestel, mit denen ich in der Vergangenheit sehr eng zusammengearbeitet habe."