Pioniermarkt Livestream-Shopping: Was Onlinehändler von China lernen können 

HANDLUNGSRELEVANZ

Operativ

Strategisch

Visionär

Technik

Medien

Wirtschaft

Die iBusiness-Handlungsmatrix zeigt, wie langfristig die vorgestellten Aufgaben angegangen werden müssen.

TL;DR Livestream-Shopping ist nicht mal eben nebenbei zu machen. Wer auf diesen Kanal setzt, muss in Technik, Software, Konzeption und eventuell auch Schulung investieren. Und braucht einen langen Atem.

Livestream-Shopping ist kein Nebenbei-Thema

"Ende 2020 haben wir entschieden, Livestream-Shopping zu testen, vier Wochen später waren wir live", sagt Sebastian Peuser , Director Online Vertrieb bei Tchibo . Noch etwas unregelmäßig, aber doch relativ eng in einem Turnus von zwei bis drei Wochen getaktet, stellen sich Produktmanager seither in ein gut ausgeleuchtetes Set, die Produkte aus der neuesten Themenwelt um sich herum und beginnen zu erzählen. Meistens zwei, manchmal auch drei Mitarbeiterinnen zeigen ihre neueste Workout-Kollektion - Kleidung, die sie selbst entwickelt haben - und führen sie dann selbst am Körper vor. Mit einem Klick auf das Häuschen-Symbol am Bildschirmrand öffnen sich die vorgestellten Produkte in eigenen Fenstern, während der Stream unverändert weiterläuft. Ein weiterer Klick und die Leggings landet im Warenkorb, der schließlich zum gewohnten Checkout-Prozess auf tchibo.de weiterleitet.Zwei weitere Sendungen auf tchibo.de widmeten sich bisher dem Thema Kaffee, es gab einen Livestream zu Küchenhelfern, den nächsten zu Badutensilien. Am 24. März führte Tchibo Gartenmöbel vor. Fragen können stets live per Chat-Funktion an die Moderatorinnen gestellt werden, die Antwort kommt prompt 'on air'. Man kennt das von Twitch : Die populäre Gaming-Plattform lebt ja vor allem und das sehr gut von diesen Live-Interaktionen zwischen Moderatoren und Zuschauern. Tchibo allerdings verzichtet derzeit ganz bewusst auf die Mittlerfunktion des Influencers. "Als Moderatoren setzen wir die größten Experten unserer Produkte ein", sagt Peuser: "die Produktentwickler." Bei jeder Show sehen die User daher andere M