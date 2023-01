So gehts: Das Bewerbungsgespräch beim Headhunter erfolgreich meistern

Der Track-Record steht im Fokus

"Jeder Bewerber hat Qualifikationen, mit denen er beim Headhunter punktet. Trotzdem erlebe ich immer wieder, dass Kandidaten unaufmerksam durchs Bewerbungsgespräch gehen und wichtige Fragen unbedacht beantworten", verrät Dominik Roth bei der Personalberatung bei Mercuri Urval. Der Headhunter wählt für zahlreiche Konzerne die passenden Kandidaten aus und weiß genau, was nötig ist, um an die wichtigen Informationen zu kommen.Mit welchen Fragen Headhunter ihre Bewerber konfrontieren, um sie zu durchleuchten:Headhunter interessiert im Rahmen der Management-Diagnostik primär der sogenannte Track-Record. Es ist für Recruiting-Profis also essenziell herauszufinden, welche Erfolge die Führungskraft bereits in einem ähnlichen beruflichen Kontext verzeichnen konnte. Auch lässt sich so eine Passung zur Va