Klarna vergibt Händler-Kredite

Das Klarna-Programm ist unter dem Namen " Klarna Boost " in sieben Märkten verfügbar - darunter Deutschland. Händler, die mit Klarna zusammenarbeiten, können demnach einen Unternehmenskredit in einem einfachen und unkomplizierten Verfahren beantragen. Innerhalb weniger Minuten können Händler, die die Klarna Bezahlmethoden in ihrem Onlineshop integriert haben, ein Darlehen beantragen. Dazu gehen sie entweder über das Klarna-Händlerportal sowie über Partnerplattformen, die das dazugehörige Widget integriert haben.Der Händler wählt den Betrag aus, den er benötigt, sowie den Zeitraum, in dem er den Kredit zurückzahlen möchte. Abhängig vom Umsatzvolumen und der Dauer der Partnerschaft mit Klarna können Händler einen Kredit von bis zu 100.000 Euro beantragen. Klarna verspricht, dass dies ohne komplizierten Fragebögen oder langwierigen Überprüfungen abgewickelt wird. Das Geld wird dem Händler mit der nächsten Abrechnung - in der Regel am nächsten Banktag - zur Verfügung gestellt. Für das Darlehen fällt eine feste Gebühr an, die bereits bei der Beantragung angezeigt wird; es kommen später keine weiteren Gebühren hinzu. Händler können so direkt entscheiden, ob sie die Investition tätigen können und wollen.Die Rückzahlung des Darlehens erfolgt flexibel je nach Umsatz mit den Klarna Bezahlmethoden zu einem festen Prozentsatz.Vor zwei Wochen hatte Paypal unter dem Namen PayPal Businesskredit ein ähnliches Produkt auf den deutschen Markt gebracht