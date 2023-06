Der nächste Flop? Meta kommt im Herbst mit der VR-Brille Quest 3

Bild: Mark Zuckerberg, Instagram, Screenshot Mark Zuckerberg strengt sich an

Quest 3, die jüngste Version des Virtual- und Mixed-Reality-Headsets von Meta, kommt im Herbst mit einer höheren Auflösung und mehr Leistung als der Vorgänger, dazu um 40 Prozent schmaler. Der Preis für das 128-GB-Headset: 570 Euro. Weitere Einzelheiten will der Konzern auf seiner Hausmesse, der Meta Connect , am 27. September vorstellen. Die Grafik der Quest 3 soll mehr als doppelt so viel Leistung haben wie die Quest 2. Größtes Highlight, verspricht Meta, wird die Verschmelzung der physischen Welt mit der virtuellen. Reale Objekte sind mit der Quest 3 Teil des Spielerlebnisses. Maschinelles Lernen soll es möglich machen, gleichzeitig mit virtuellen Inhalten und mit der physischen Welt zu interagieren.



Auf seinem Instagram-Account hat Meta-Boss Mark Zuckerberg schon mal eine Runde Schattenboxen mit dem neuen Quest 3 vorgeführt. Sonderlich inspirierend sah das nicht aus - ein Mensch mit einem klobigen Helm auf dem Kopf fuchtelt in der Luft herum. Daran hat sich also auch mit der neuesten Headset-Generation nichts geändert. Im Gegenteil. Das grundsätzliche Problem des Metaverse wurde noch einmal bestätigt: die Hardware weckt kaum Begehrlichkeiten. Ob Apple das am 5. Juni ändern kann? Auf seiner alljährlichen Entwicklerkonferenz soll der Techriese sein Konkurrenzmodell vorstellen und damit den offiziellen Einstieg in den Metaverse-Markt verkünden. Die Financial Times kennt auch schon den Preis des VR/AR-Helms von Apple: 3000 Dollar, etwa sechs Mal so hoch wie der des Meta-Produkts. Erwartet wird also nichts weniger als das iPhone des Metaverse, alles darunter wäre eine Enttäuschung.