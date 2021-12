Hybrid fahren! 

iBusiness-Analyst Sebastian Halm

Wer soll es denn machen, die Suche nach und Beseitigung von Hate-Speech?1. Die Netzwerke selbst. Nee, danke. Was dabei rauskommt, kann man bewundern, wenn man Zuckerberg und Holocaust-Leugner googelt (Spoiler: Gruseliges).2. Die Polizei? Naja... Zum einen ist das erste, was einem einfällt, wenn man an Polizei und Chatgruppen und (hier Name eines neuen Bundeslandes einsetzen) denkt, nicht immer unbedingt etwas Basisdemokratisches. Zum anderen: Wo sollen die ganzen Beamten herkommen?3. Ein Hybrid-Modell. Ein Gremium aus Behörden und privaten, gesellschaftlichen Vertretern (etwa Jugendpsychologen und Cyber-Mobbing-Hilfsverbänden) setzt die Regeln und wacht über deren Einhaltung. Die müssen dann die Netzwerke übernehmen, die keine Entscheidungshoheit darüber haben, was geht oder was nicht geht - sie werde zur reinen Exekutive bestimmt.Das wäre machbar, moralisch gesehen wie auch von den Ressourcen her.