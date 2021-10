Acht von zehn Marketern wollen stärker personalisieren 

Wertvolle Kundenerlebnisse sind entscheidend

Rund drei Viertel der Befragten (73 Prozent) meinen, dass eine kundenorientierte Strategie auf detaillierten Markt- und Kundenkenntnissen beruhen muss.



Fast zwei Drittel (63 Prozent) sind der Überzeugung, dass es entscheidend ist, die Kunden besser zu verstehen als die Konkurrenz.

Sieben von zehn Befragten (70 Prozent) betrachten die Organisations- und Projektmanagement-Fähigkeiten ihres Marketingteams als essenziell dafür, multiple und komplexe digitale Kampagnen durchzuführen.



Zwei Drittel (67 Prozent) stimmen zu, dass Verständnis und Know-how für Automatisierung wichtig sind, um Marketingmaßnahmen zu optimieren.



Ebenfalls zwei Drittel (67 Prozent) sind überzeugt davon, dass das Verständnis der Customer Experience und die Entwicklung neuer Ideen und Konzepte für dessen optimale Gestaltung erfolgsentscheidend sein werden.



63 Prozent der Marketingverantwortlichen sehen in der Analyse von Daten und der Gewinnung valider Erkenntnisse für Entscheidungen einen zentralen Wettbewerbsfaktor.

Automatisierung bringt Effizienz

43 Prozent der Marketingverantwortlichen rechnen damit, mindestens fünf bis zehn Stunden Routinetätigkeiten pro Woche einzusparen, wenn die Marketingabläufe optimiert und automatisiert würden; 40 Prozent der Befragten schätzen, zehn bis 15 Stunden für anderweitige Aufgaben zu gewinnen; und zehn Prozent gehen sogar von einem Potenzial von 15 bis 20 Stunden aus.



70 Prozent der Umfrageteilnehmer würden die gewonnene Zeit dafür nutzen, sich auf ein noch besseres Verständnis des Kunden-/Marktumfelds zu konzentrieren, zwei Drittel (67 Prozent) würden die Zusammenarbeit mit Teammitgliedern in anderen Regionen intensivieren, und für mehr als die Hälfte (53 Prozent) stünde die Entwicklung kreativerer Kampagnen ganz oben auf ihrer Prioritätenliste.

KonsumentInnen erwarten ein individuelles Kundenerlebnis und setzen Marketingverantwortliche damit erheblich unter Druck. Das zeigt eine aktuelle Marktbefragung des Marketing-Ops-Anbieters BrandMaker . Insbesondere zwingen hochpersonalisierte Customer Experiences die Unternehmen zu einer effizienten Organisation ihres Marketings.Erfolgreiches Marketing hängt maßgeblich von der Generierung nachhaltiger und wettbewerbs­differenzierender Kundenerlebnisse ab. 80 Prozent der Marketingverantwortlichen geben an, dass sie hochgradig personalisierte Inhalte und Services bereitstellen müssen, die exakt auf die Einstellungen, Affinitäten und das Budget jedes einzelnen Kunden zugeschnitten sind. Wer seinen Kunden ein solches Markenerlebnis verschaffen will, muss über effektive und effiziente Marketingabläufe verfügen, um seine Marketingstrategie umsetzen zu können:Im kommenden Jahr, so ein weiteres zentrales Ergebnis der Umfrage, werden Projektmanagement und analytisches Denken noch wichtiger werden, wenn es um die Marketingperformance und den Marketingerfolg geht. Projektmanagement-Fähigkeiten und analytisches Denken werden dann der Schlüssel zu wachsender Marketingperformance sein:Die Automatisierung und Optimierung von Marketingprozessen verschafft Marketern wichtige zeitliche Freiräume, in denen sie sich auf eine wertschöpfungsorientierte Marketingplanung konzentrieren können, anstatt sich mit unproduktiven Routineaufgaben wie Tabellenblättern befassen zu müssen: