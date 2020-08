Werbung mit kleinen Budgets: So kommen KMUs durch die Krise

HANDLUNGSRELEVANZ

TL;DR Wer mit geringeren Budgets arbeitet, braucht Mut für Experimente - und gut messbare Kanäle.

Folgen der Corona-Krise: Weniger Budget, weniger Messen, mehr online.

(chart: Visable)

Mehr Fokus auf das Regionale

Die Coronakrise hat für viele Unternehmen erhebliche wirtschaftliche Einschnitte zur Folge. Dies beeinflusst auch massiv die Verteilung der Marketingbudgets. Eine deutschlandweite YouGov-Umfrage im Juli 2020 unter 541 Führungskräften im Auftrag des B2B-Plattform-Anbieters Visable ) zeigt, dass jedes fünfte Unternehmen - also 20 Prozent - für das kommende Jahr mit weniger Marketingbudget als in 2020 plant, um entstandene Umsatzeinbußen der Coronakrise auszugleichen. Während 43 Prozent der befragten Entscheiderinnen und Entscheider 2021 vermehrt auf Online Marketing setzen, werden vor allem die Budgets für Messeauftritte und Messebesuche deutlich zusammengestrichen.Einen Vorgeschmack auf diese Umwälzungen im Marketing lieferte schon Ende März eine Umfrage des Deutschen Marketingverbandes . Die Coronakrise forderte da bereits ihren Tribut: 38 Prozent der 170 Unternehmen, die an der Umfrage teilnahmen, gaben als Reaktion auf Umsatzeinbußen an, Streichungen im Marketingbudget vorgenommen zu haben. Weitere 32 Prozent hatten sich zu dem Zeitpunkt noch nicht entschieden. Vor allem kleinere und mittelständische Unternehmen (KMUs) zücken seitdem gezwungenermaßen den Rotstift im Marketing.Dabei deutete der Trend 2019 noch in eine andere Richtung: Laut einer Auswertung der Online-Buchungsplattform Crossvertise haben