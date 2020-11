Black Friday: Mehrheit will spontan entscheiden 

Zugriff auf das Marktzahlenarchiv Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. mehr erfahren

Zugriff auf das Marktzahlenarchiv Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. mehr erfahren

Jüngere haben Shopping-Pläne

Am 27. November ist Black Friday - in der Vergangenheit eine riesige Konsumschlacht, die auch in Deutschland für volle Innenstädte und hohe Umsätze im Einzelhandel gesorgt hat. Doch aufgrund der Corona-Pandemie wird dieses Jahr vieles anders sein: Lange Schlangen vor und Gedränge in den stationären Geschäften wird es aufgrund der strengen von Bund und Ländern verhängten Corona-Maßnahmen im November wahrscheinlich nicht geben. Dafür steht Online-Shopping bei vielen Verbrauchern hoch im Kurs. Den jährlich am Freitag nach Thanksgiving stattfindenden Black Friday kennen fast alle Deutschen - egal ob jung oder alt: 91 Prozent geben an, schon von ihm gehört zu haben und drei Viertel (77 Prozent) davon wissen auch, was diesen Tag ausmacht, zeigt die Studie 'Black Friday Shopping 2020' von Yougov In Zeiten der Corona-Pandemie wird die Mehrheit der Deutschen, die den Tag kennen, spontan entscheiden, ob sie am 27. November auf Schnäppchenjagd gehen wollen; konkrete Shopping-Pläne haben aufgrund der Umstände nur wenige. Dabei steht Online-Shopping am Black Friday bei den Verbrauchern besonders hoch im Kurs, geplant oder spontan. 35 Prozent derjenigen, die den Tag kennen, wollen spontan über Online-Einkäufe entscheiden und 15 Prozent haben dies schon konkret vor. Für fast ein Drittel (31 Prozent) der Befragten gehörte Einkaufen am Black Friday weder in der Vergangenheit noch im Jahr 2020 dazu. Unter den Black Friday-Kennern sind es vor allem die Jüngeren, die Pläne haben an diesem Freitag einzukaufen. Unter den 18- bis 24-Jährigen planen 30 Prozent einen Online-Einkaufsbummel und unter den 25- bis 34-Jährigen sind es ein Viertel (24 Prozent). Bei Personen ab 55 Jahren geben dies nur 9 Prozent an.Für den anstehenden Black Friday ist Social Shopping für die Mehrheit der Deutschen nicht attraktiv: 49 Prozent können sich dies nicht vorstellen. Am ehesten vorstellbar ist das Shopping an jenem Tag über soziale Netzwerke, wenn es dort spezielle Rabatte gibt (32 Prozent). Die Generation Z ist besonders offen für Social Shopping. So geben in der Altersgruppe der 18- bis 24-Jährigen nur 25 Prozent an, sich nicht vorstellen zu können, am Black Friday über soziale Netzwerke einzukaufen. Grundsätzlich ist das Interesse der Gen Z an einem solchen digitalen Einkaufsbummel im Vergleich zur Gesamtbevölkerung viel größer, besonders wenn es eine besondere Rabattaktion gibt (45 vs. 32 Prozent Gesamtbevölkerung), die Lieblingsmarke (27 vs. 13 Prozent Gesamtbevölkerung) teilnimmt oder ein Influencer sie dazu ermuntert (6 vs. 4 Prozent Gesamtbevölkerung).