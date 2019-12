Black Friday und Cyber Monday: 2,9 Milliarden Dollar Umsatz für Shopify-Händler

1,36 Mio. Euro: Spitzenumsatz pro Minute, der um 15:01 Uhr (ET) am Black Friday erzielt wurde (09:01 Uhr CET)

25,5 Mio.: Anzahl von Konsumenten, die von einem Shopify-Händler eingekauft haben

75,26 Euro: Durchschnittlicher Wert des Warenkorbs

69 %: Anteil des Umsatzes, der über ein mobiles Endgerät generiert wurde, nur 31% der Einkäufe wurden über den Desktop-PC generiert

Kleidung und Accessoires: Top Produktkategorie, gefolgt von Gesundheit & Beauty und Heim & Garten

New York City: Stadt, in der am meisten eingekauft wurde, gefolgt von Los Angeles und Vernon (Kalifornien)



Highlights in Deutschland 80 %: Anstieg der Umsätze auf der Shopify-Plattform in Deutschland seit dem letzten Jahr

133 %: Anstieg des Anteils der deutschen Konsumenten, die von Shopify-Händlern kaufen

66,05 Euro: Der durchschnittliche Wert des Warenkorbs in Deutschland

22,78 Minuten: Die durchschnittliche Zeit vom Beginn bis zum Abschluss des Verkaufsprozesses in Deutschland

16:00 Uhr: Stunde, in der der Spitzenumsatz erzielt wurde

Laut einer Analyse des Softwareherstellers erzielten sie vom Anfang des Black Fridays in Neuseeland bis zum Ende des Cyber Mondays in Kalifornien in mehr als 175 Ländern mehr als 2,9 Milliarden Dollar Umsatz (2,62 Mrd. Euro).War Deutschland am Black Friday noch in den Top 5 der verkaufsstärksten Länder, rutschte es nach dem gesamten von den Spitzenplätzen. Das zeigt, dass Wochenenddeals und der Cyber Monday in Deutschland noch weniger bedeutend sind als in anderen Ländern.