Dmexco: Trbo stellt Lösung für Produktbundles vor

Bild: trbo Der Trbo-CEO Felix Schirl will Händlern Produktbundles und Produktberater zur Verfügung stellen

Bndla erlaubt es Shopbetreibern nach Herstellerangaben schnell und einfach gesamte Inspirationsseiten zu verschiedenen Produkten in ihrem Shop einzubinden. Seien es Outfit-Inspirationen im Fashion-Bereich, Einrichtungsinspirationen in der Möbelbranche oder Zubehör-Bundles im Elektronikbereich. Somit können Shopbetreiber die Verweildauer auf der Seite erhöhen, den Kauf vereinfachen - mit einem Klick können beispielsweise gesamte Outfits in den Warenkorb gelegt werden - sowie die Warenkorbwerte ihrer Nutzer optimieren, verspricht Trbo.Ebenfalls neu ist der Onsite-Produktberater 'Cnslta'. Damit sollen Beraterfunktionen mit verschiedenen Features auf der Seite eingebunden werden können. Hierzu zählen zum Beispiel Geschenkeberater für verschiedene Zielgruppen oder auch Nischenberater über das Produktsortiment (zum Beispiel Laufschuh- oder Matratzenberater), genauso wie Kategorieberater (zum Beispiel Jeans-Berater). Kunden werden bei Bedarf so direkt zum passenden Ergebnis geführt. Bndla und Cnslta zeigt Trbo an seinem Stand (C011 in Halle 8) auf der Dmexco