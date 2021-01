Wirtschaft rechnet mit Kontrollverlust über KI-Governance 

27.01.2021 In den meisten Unternehmen sind Governance-Fragen zum Thema Künstlicher Intelligenz nur ungenügend geregelt. Sollte dies so bleiben, wird dies den Regulierer auf den Plan rufen, meint Unternehmenssoftware-Anbieter Pegasys.

Behörden sind dabei, die KI-Governance-Lücke zu füllen: Zwei Drittel der Befragten (65 Prozent) sind der Meinung, dass das gegenwärtige Ausmaß an externer KI-Governance nicht ausreicht, um das explosive KI-Wachstum zu steuern. Trotzdem haben laut Studie mehr als ein Viertel (27 Prozent) keinen internen Verantwortlichen für KI-Governance und nur 25 Prozent haben formelle Richtlinien auf C-Level. Die dadurch entstehende Lücke sollte nach Ansicht der eindeutigen Mehrheit der Befragten (78 Prozent) eigenverantwortlich von den Unternehmen oder gleichberechtigt gemeinsam mit den Behörden gefüllt werden. 75 Prozent erwarten jedoch, dass in fünf Jahren die Öffentliche Hand überwiegend oder komplett dafür verantwortlich sein wird. Mehr als die Hälfte (53 Prozent) der Befragten erwarten, dass dadurch ihre Innovationen erstickt werden.





Obwohl Extended Reality einer der wichtigsten Technologietrends ist, verändern aktuell nur für 35 Prozent der befragten Unternehmen mit XR die Kundenerlebnisse. In fünf Jahren erwarten 30 Prozent jedoch XR als essentiell für die Kundenbeziehungen und mehr als die Hälfte (52 Prozent) glaubt, dass der Einsatz von Extended Reality ein Wettbewerbsvorteil sein kann. Distributed Cloud und Extended Edge maximieren die Effizienz - sofern die Infrastruktur bereitsteht: 73 Prozent der Befragten geben an, dass der Trend zu Mobil- und Heimarbeit Cloud Deployments hohe Priorität verliehen hat. 51 Prozent sehen darin auch einen der Treiber für die verstärkte Adaption von Edge-Technologien. Die Nutzung des vollen Potenzials von Cloud und Extended Edge benötigt jedoch Unterstützung: Für 41 Prozent ist das ein höherer Reifegrad von KI, Automation und Machine Learning. Nur 22 Prozent beurteilen ihre Distributed-Cloud-Technologie aktuell als "intelligent" oder "reif", während dies für Extended-Edge-Technologien nur 18 Prozent angeben.

Die Wirtschaft muss mehr Verantwortung bei Trendtechnologien wie KI übernehmen. Andernfalls übernehmen staatliche Behörden in den nächsten fünf Jahren die Regulierung, so die jüngste Studie von Pegasystems , Anbieter von strategischen Software-Lösungen für Vertrieb, Marketing, Service und Operations. Zu den wichtigsten Ergebnissen der Studie zählen:In der von iResearch geleiteten Untersuchung wurden 1.350 C-Level Executives in zwölf Ländern nach ihrer Einschätzung zu der Entwicklung von Technologietrends wie KI, Hyperautomation, Extended Reality (XR), Extended Edge und Distributed Cloud in den kommenden fünf Jahren befragt. Dabei wünschen sich die Unternehmenslenker eine größere Verantwortung für Governance, Integration, Innovation und die Adoption neuer Technologien, damit sie den Wandel ihrer Organisationen besser steuern können.