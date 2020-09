Fast jeder achte schon einmal bei Online-Besprechung eingepennt 

Die Ergebnisse der Studie "Digitale Meeting-Kultur" von NeXR Technologies legen nahe, dass die Teilnehmer von Online-Konferenzen nicht besonders involviert sind - vor allem Jüngere lassen sich schnell ablenken. So gaben 61 Prozent der 18- bis 34-Jährigen an, während laufender Online-Meetings nebenbei auch private Mails zu beantworten oder im Netz zu surfen. Von den 35- bis 54-Jährigen sind es nur 43 Prozent, in der Generation 55plus sogar nur 27 Prozent. Jeder zweite Arbeitnehmer erledigt parallel zur Online-Veranstaltung auch andere berufliche Aufgaben. Zu kollegenfeindlichen Äußerungen lassen sich immerhin 29 Prozent der für die Studie befragten Arbeitnehmer verleiten, von den 18- bis 34-Jährigen sind es sogar 43 Prozent, die im Chat gern mal über andere Meeting-Teilnehmer lässtern. Auch hier zeigten die Jüngeren wieder eine besondere Tendenz zum - in diesem Falle unerwünschten - Multitasking.