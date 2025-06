Mit dem Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) wird die EU-Richtlinie zur Barrierefreiheit (European Accessibility Act, EAA) umgesetzt. Es tritt am 28.06.2025, also diesen Samstag, in Kraft. Nach dieser EU-Richtlinie sind Produkte so zu gestalten und herzustellen, dass Menschen mit Behinderungen sie maximal nutzen können. Darüber hinaus sind sie möglichst selbst mit barrierefrei zugänglichen Informationen zu ihrer Funktionsweise und ihren Barrierefreiheitsfunktionen auszustatten.Für Handelsunternehmen besteht also Handlungsbedarf, um den offenen und inklusiven digitalen Zugang für alle, zum Beispiel zum Onlineshop,