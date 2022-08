Rechtsstreit auf der Meta-Ebene: Meta verklagt Meta

05.08.2022 Der Hund beißt sich hier nicht selbst in den Schwanz, sondern es geht um Markenrechte und zwei verschiedene Firmen: Meta (klein, VR-Unternehmen) verklagt Meta (groß, Mutterkonzern von Facebook).

Nun ist der Name Meta relativ naheliegend für Interaktiv-Firmen und dementsprechend weit verbreitet - allerdings hat der aktuelle Fall eine gewisse Brisanz, weil es nachgewiesenermaßen Kontakte und sogar eine angedachte Kooperation zwischen den beiden Firmen gegeben hat: 2017 soll ein hochrangiger Facebook-Manager etwa eine Ausstellung des kleinen VR-Unternehmens besucht und eine weitere Kooperation angeregt haben. Im Folgenden habe man sich beim Facebook-Meta auch offenkundig von der kleinen Firma und deren Arbeit inspirieren lassen, etwa VR-Installationen kopiert, so der Vorwurf.Nach der Umbenennung von Facebook zu Meta im Oktober 2021 habe man, so ein Sprecher von Meta (klein), versucht, das große Meta davon zu überzeugen, dass die Namensverwendung den Markenkern der kleinen VR-Unternehmung nachhaltig beeinträchtigt habe. Ohne Erfolg, deshalb nun die Klage, berichtet Branchendienst Protocol Experten sehen eine 50/50-Chance für den konkreten Fall, nicht zuletzt wegen der konkreten Beziehung der beiden Firmen.