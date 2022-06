75 Prozent haben noch nie vom Metaversum gehört

Die Digitalisierung geht mit zahlreichen technischen Begriffen einher. Doch viele können mit der ständigen Erweiterung des Digitalisierungs-Wörterbuchs nicht Schritt halten. So haben 75 Prozent der Deutschen noch nie vom Metaversum gehört. Während 15 Prozent den Begriff zwar schon einmal gehört haben, trauen sich nur vier Prozent zu, ihn zu erklären. Auch Web3 und Blockchain sind für viele noch ein Rätsel: Nur zwei Prozent können den Begriff Web3 erklären. Bei der Blockchain fühlen sich 13 Prozent in der Lage, darzulegen, worum es sich dabei handelt. Besser sieht es bei Cloud Computing und Künstlicher Intelligenz aus: Beide Begriffe kann jeder Zweite erklären (Cloud Computing 55 Prozent; KI 52 Prozent). Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Bevölkerungsumfrage, die die Initiative " Digital für alle " durchgeführt hat.Die Initiative will Menschen deutschlandweit Digitalisierung niedrigschwellig näherbringen und erlebbar machen und vereint 28 Organisationen aus Zivilgesellschaft, Kultur, Wissenschaft, Wirtschaft, Wohlfahrt und öffentlicher Hand mit dem Ziel, digitale Teilhabe in Deutschland voranzutreiben. Am 24. Juni gibt es einen bundesweiten Aktionstag, der die verschiedenen Aspekte der Digitalisierung beleuchtet.