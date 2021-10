Neues BVDW-Präsidium gewählt 

Dirk Freytag ), wurde als Präsident gewählt. Anke Herbener ), Thomas Duhr ) und Alexander Kiock ) wurden von den Verbandsmitgliedern als Vizepräsidenten im Amt bestätigt. Neu als Vizepräsidenten hinzugekommen sind Corinna Hohenleitner ), Moritz Holzgraefe ) und Julian Simons ).Der bisherige Präsident des BVDW Matthias Wahl sowie die Vizepräsidenten Achim Himmelreich ), Anna Kaiser ) und Marco Zingler ) hatten sich nicht zur Wiederwahl aufgestellt. Das Präsidium wird für die Dauer von zwei Jahren gewählt."Der Start kann spannender nicht sein. Die neue Bundesregierung ist gefordert und muss die Themen Klimawandel und Digitalisierung angehen. Das sind die entscheidenden Schlüssel für den zukünftigen Erfolg in allen Bereichen des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens in Deutschland. Im BVDW haben wir eine herausragende, langjährige Expertise in nahezu allen Bereichen der Digitalen Wirtschaft, unsere Mitgliedsunternehmen sind führend in ihren jeweiligen Bereichen. Wir, die Digitale Wirtschaft, haben alle Lust, etwas zu bewegen. Ich freue mich riesig und bedanke mich für das Vertrauen der Mitglieder", sagt der neue BVDW-Präsident Dirk Freytag.