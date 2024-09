BVDW ist Verband des Jahres

Award

Das neue BVDW-Logo

Der Digitalverband überzeugte die Jury mit seinem umfassenden Veränderungsprozess in der Kategorie 'Fortschritt und Management'. Bei der Jury punktete der BVDW mit der Umsetzung schnellerer Strukturen, neuer Mitgliedschaftsmodelle und durch sein rigoroses Rebranding.Der Innovationsaward Verband des Jahres der Deutschen Gesellschaft für Verbandsmanagement e.V. (DGVM) wird seit 1997 an Verbände und Organisationen für herausragende Leistungen im Verbandsmanagement vergeben. Er steht für Leistungen, die sich vom Durchschnitt deutlich abheben, Anreize schaffen und Verbänden Beispiel sein können, neue Wege zu gehen. Die Jury setzt sich dabei zusammen aus Mitgliedern des DGVM-Vorstands sowie zur Mitwirkung eingeladenen Vertretungen aus der Verbandswelt und der Wissenschaft.Angestoßen wurde der Veränderungsprozess durch das BVDW-Präsidium im Jahr 2021. Gemeinsam gab es dem Verband mit Daten, Kreativität und Verantwortung einen neuen Markenkern und die Basis für die Transformation des Verbandes. Damit transformierte sich der Verband nach innen und außen, was mit dem neuen Markenauftritt vor einem Jahr seinen sichtbaren Höhepunkt hatte.Dirk Freytag, Präsident des BVDW: "Aus unserer Sicht müssen sich Verbände stärker öffnen und gesellschaftliche Entwicklungen abbilden, klare Ziele definieren und verständlicher und einfacher werden."