Newsletter-Marketing Deutsche Nutzer öffnen Mails vor allem mit heimischen ISPs

Heimische Anbieter in Deutschland und Frankreich

Das geht aus dem 'Global Provider Reports 2019' von Mapp , cloudbasierter Digital-Marketing-Anbieter, hervor. Im internationalen Vergleich liegt Gmail klar vorne - so liegt etwa der Marktanteil in den USA bei mehr als 50 Prozent. In Deutschland führt mit knapp 40 Prozent 1&1 Mail & Media mit seinen beiden Webmailern GMX und Web.de . Die Ergebnisse in Deutschland, Frankreich und Polen belegen, dass hohe Zustellraten eine länderspezifische Strategie erfordert.Neben Gmail liegen Verizon (22,6 Prozent) und Microsoft (12,4 Prozent) in den USA klar vorne - und sind die global relevantesten Inboxen. Auf den weiteren Plätzen finden sich Comcast (2,0 Prozent) und Apple (1,6 Prozent). In ihrer führenden Position bestimmen speziell Gmail und Microsoft die aktuellen Inbox-Trends. Branchen-Initiativen wie 'AMP for E-Mail', Brand Indicators for Message Identification (BIMI) oder Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance (DMARC) hängen daher stark davon ab, wie sehr solche Themen durch die großen ISPs und Webmailer unterstützt und vorangetrieben werden.Schaut man nach Europa, unterscheiden sich die einzelnen Märkte stark und weichen teilweise deutlich von dem Durchschnitt ab. Beispielsweise gibt es in Deutschland, Frankreich und Polen heimische Anbieter, die vorrangig national agieren und einen erheblichen Marktanteil aufweisen. In Deutschland folgen auf die Marktführer GMX und Web.de als Dritter Gmail (15,3 Prozent) und T-Online (11,9 Prozent). In Frankreich rangiert Orange (17,8 Prozent) auf Platz drei hinter Gmail (26,9 Prozent) und Microsoft (25,9 Prozent).Für den Mapp Global Provider Report 2019 wurden mehr als 170 Millioenn E-Mails und Kampagnenmails ausgewählter Kunden im August und September dieses Jahres ausgewertet.