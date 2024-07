Trotz E-Commerce: Hälfte der Deutschen bevorzugt Einzelhändler vor Ort

Online-Handel

Emotionale Bindung schlägt digitale App

Auch wenn immer mehr Deutsche online einkaufen, so sehen sie zugleich die Vorzüge des stationären Einzelhandels - gerade auch kleinerer Geschäfte: Eine Studie des Online-Großhandelsmarktplatzes Faire und YouGov zeigt, dass die Hälfte der Deutschen unabhängige Einzelhändler gegenüber großen Ketten bevorzugt. 70 Prozent der Deutschen sehen den Einzelhandel sogar als unverzichtbaren Bestandteil der lokalen Wirtschaft und 83 Prozent empfinden Einzelhändler als Bereicherung für das Stadtbild und erkennen ihre Rolle als soziale Knotenpunkte. Gleichzeitig äußern 68 Prozent der Befragten Sorgen um die Zukunft der Einkaufsmeilen in ihrer Stadt.Die Daten zeigen auch, dass immer noch 64 Prozent der Befragten eine starke Verbundenheit zu den Einzelhändlern verspüren, die sie regelmäßig besuchen. Diese emotionale Bindung zeigt sich im Einkaufsverhalten: 50 Prozent kaufen mindestens mehrmals pro Monat bei unabhängigen Einzelhändlern ein.Diese Ergebnisse bekräftigen, dass auf KonsumentInnen-Seite nach wie vor - und trotz der wachsenden Konkurrenz des Onlinehandels - ein klarer Bedarf an attraktiven Einkaufsmöglichkeiten vor Ort besteht. Die Herausforderungen für die Einzelhändler bestehen umso mehr darin, auf die konkreten Bedürfnisse der KundInnen einzugehen und den Fokus auf individuelle Konzepte zu legen. Innovative Omnichannel-Konzepte wie Click-&-Collect und mobile Apps spielen derzeit nur eine untergeordnete Rolle. Lediglich acht Prozent der Befragten würden solche Services häufiger nutzen.