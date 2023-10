Elektrokleingeräte: Markt entwickelt sich positiv

Im aktuellen Jahr zeigt sich ein ähnliches Bild: Das IFH KÖLN prognostizieren für 2023 einen weiteren Umsatzrückgang. Nichtsdestotrotz gelingt es dem Markt für Küchen- und Kaffeemaschinen, Staubsauger und Co., der verhaltenen Konsumstimmung zu trotzen. Der 'Branchenbericht Elektrokleingeräte' in Zusammenarbeit mit der BBE Handelsberatung zeigt: Nach dem pandemiebedingten Wachstum 2020 und 2021 realisiert der Markt 2023 trotz des rückläufigen Umsatzes ein Marktvolumen von rund 5,4 Milliarden Euro und liegt damit deutlich über dem Vorkrisenniveau von 2019."Wir rechnen auch für das aktuelle Jahr mit weiteren Umsatzrückgängen. Gründe hierfür sind auch in diesem Markt die einsetzende Marktsättigung, verringerte Konsumbudgets und gestiegene Preise?, erklärt Studienautor Christoph Lam