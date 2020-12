Unilever beendet Werbeboykott von Facebook und Twitter 

Facebook steigert Umsatz im Coronajahr

Der Konsumgüterriese Unilever schaltet ab Januar wieder Werbung auf Facebook sowie Twitter und beendet damit seinen sechsmonatigen Werbeboykott. Gemeinsam mit mehr als 100 Werbekunden - darunter auch Marken aus Deutschland - hatte sich der Konzern im Sommer der von Bürgerrechtlern gestarteten Initiative #StopHateForProfit angeschlossen. Die Initiative warf Facebook-Gründer Mark Zuckerberg vor, auf seinen Plattformen Facebook und Instagram zu wenig gegen Fake News, Propaganda und Hate Speech zu unternehmen. Auch Twitter wurde boykottiert. Während die meisten Marken, die sich an der Initiative beteiligten, ihre Budgets nur für wenige Wochen einfroren, hielt Top-Spender Unilever seine Werbegelder bis zum Jahresende zurück.Inzwischen habe das Unternehmen im Rahmen der Zusammenarbeit mit der Global Alliance for Responsible Media (GARM) "ermutigende Fortschritte" der Plattformen beobachtet, um ein "gesünderes Umfeld für Verbraucher, Marken und die Gesellschaft zu schaffen", heißt es in einem Blogbeitrag . Die Plattformen hätten sich zu konkreten Schritten verpflichtet, um den Umgang mit schädlichen Inhalten in Zukunft weiter zu verbessern.Die eigene Position wolle man allerdings bei Bedarf neu bewerten, erklärt Unilever EVP Louis Di Como. Unilever werde das Vorgehen der Plattformen im Hinblick auf ihre Zusagen und Verpflichtungen sowie die Polarisierung im Umfeld der Social Media Newsfeeds nach den US-Wahlen im Laufe des Jahres "genau beobachten".Trotz des Boykotts und der Corona-Krise steigerte Facebook seinen Umsatz im dritten Quartal 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 22 Prozent auf mehr als 21,4 Milliarden US-Dollar. In den ersten neun Monaten des Jahres 2020 kommt der Konzern damit auf einen Umsatz in Höhe von rund 58 Milliarden Dollar. 2019 lag der Gesamtumsatz von Facebook bei rund 70,7 Milliarden US-Dollar.Laut dem aktuellen Börsenbericht nutzen 2,5 Milliarden Menschen jeden Tag die Dienste von Facebook, inklusive WhatsApp, Instagram, etc. 200 Millionen Unternehmen nutzen einen der Services von Facebook. Davon schalten 10 Millionen Unternehmen Werbung.