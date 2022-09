Vertragswerte für Business Process Outsourcing steigen

Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. Werden Sie Premium-Mitglied, um dieses Chart und viele tausend weitere abzurufen. Jetzt Mitglied werden

Der Markt für Business Process Outsourcing (BPO) wächst. Unternehmen lagern bestimmte Geschäftsprozesse - etwa in der Verwaltung - aus und konzentrieren sich auf zentrale wettbewerbstechnische Geschäftsaktivitäten. Immer mehr Dienstleistungsunternehmen übernehmen dabei auch unmittelbar geschäftsunterstützende Funktionen. Treibende Kraft sind branchenspezifische IT-Plattformen, die unter anderem über passende Analytik- und Automatisierungsfunktionen verfügen.Wie stark branchenspezifische BPO-Lösungen von dieser Entwicklung profitieren, zeigt eine Auswertung der im ersten Halbjahr 2022 abgeschlossenen Verträge durch das Marktforschungs- und Beratungsunternehmen Information Services Group (ISG) . Es hat dabei ermittelt, dass der jährliche Vertragswert (Annual Contract Value, ACV) der branchenspezifischen BPO-Vergaben um 145 Prozent gegenüber dem ersten Halbjahr 2021 gewachsen ist. Damit stieg der Anteil der branchenspezifischen Leistungen am gesamten BPO-Markt innerhalb eines Jahres von 45 auf 65 Prozent. Längst nicht so stark steigt der Wert der Neuabschlüsse im Bereich Customer Experience.