Outsourcing-Studie: Welche Dienstleistungen Unternehmen an Agenturen geben

HANDLUNGSRELEVANZ

Operativ

Strategisch

Visionär

Technik

Medien

Wirtschaft

Die iBusiness-Handlungsmatrix zeigt, wie langfristig die vorgestellten Aufgaben angegangen werden müssen.

TL;DR Diese Online-Marketingmaßnahmen wollen Shopbetreiber und Unternehmen in den kommenden Monaten bei Agenturen einkaufen.

Welche Marketingmaßnahmen werden intern durchgeführt?



Welche Marketingmaßnahmen werden extern durchgeführt?



Welche Veränderungen sind in den kommenden 18 Monaten geplant?

Marketingmaßnahmen werden ausgebaut

Selber machen oder machen lassen? Diese Frage beschäftigt Werbungtreibende immer wieder. Dabei geht es nicht nur um die einfache Frage, wie sich Betriebsabläufe optimieren und bestimmte Dienstleistungen günstig bereitstellen lassen. Gerade in Zeiten der digitalen Transformation kommt auch eine strategische Komponente hinzu: Welche Marketingaufgaben gehören zu den Kernkompetenzen eines Unternehmens und müssen unbedingt selbst geleistet werden? Welche Arbeiten lenken dagegen vom eigenen Geschäft ab und lassen sich auch langfristig besser und günstiger an Dienstleister auslagern? Oder - aus der Sicht von Dienstleistern gesprochen - : Welche Erwartungen stellen Kundinnen und Kunden an ihre Agentur? Welche Services sind gefragt und wie werden sie sich entwickeln?iBusiness wollte es genau wissen und hat daher Shopbetreiber und Werbungtreibende danach befragt:Die Ergebnisse:Die Befragung zeigt zunächst, dass Werbungtreibende ihre Marketingaktivitäten insgesamt ausbauen wollen. Der Anteil der Marketingmaßnahmen, den die befragten Unternehmen "gar nicht" betreiben, soll in den kommenden 18 Monaten von 29 Prozent auf 14 Prozent sinken. Das Wachstum soll dabei vor allem durch interne Maßnahmen erreicht werden. Während derzeit 53 Prozent der Aufgaben intern erledigt werden, soll dieser Anteil in Zukunft auf 62 Prozent steigen.Erfahrungsgemäß